في 3 محافظات.. مقتل شخص ومصرع آخر وغرق طفل وانتحار شاب

2024-06-29 00:18:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفادت مصادر أمنية، يوم الجمعة، بمقتل شخص ومصرع آخر في بغداد، في حين سجلت ذي قار والبصرة حالتي غرق لطفل وانتحار شاب.

وقال مصدر في بغداد لوكالة شفق نيوز، إن "مشاجرة لم تعرف أسبابها في منطقة حي الرسالة ضمن جانب الكرخ، تطورت الى استخدام الاسلحة البيضاء ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخر".

واوضح ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث وأخذت أقوال ذوي المجني عليه والذي قدم شكوى ضد 8 اشخاص احدهم موظف في دائرة الاصلاح والثاني منتسب بالحشد الشعبي".

واشار المصدر الى "مصرع شخص تولد 1978 نتيجة تعرضه لحادث دهس من قبل عجلة مدنية يقودها منتسب بالدفاع ضمن منطقة الثعالبة".

ولفت الى "نقل الجثة الى الطب العدلي واعتقال الداهس". من جانبه افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، بتسجيل حالة غرق شمال مدينة الناصرية مركز المحافظة. وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "طفلا يبلغ من العمر 4 سنوات توفي نتيجة غرقه بأحد الانهر الفرعية بقضاء النصر شمال مدينة الناصرية مركز المحافظة". وفي محافظة البصرة، سجلت الأجهزة الامنية في القضاء حالة انتحار لشاب غربي مدينة البصرة مركز المحافظة.