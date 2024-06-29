الأرجنتين تستقر على بديل سكالوني أمام بيرو

2024-06-29 03:42:02 - المصدر: واع

متابعة - واعيستعد منتخب الأرجنتين لخوض مباراته الثالثة في بطولة كوبا أمريكا أمام بيرو، فجر الأحد بدون مديره الفني ليونيل سكالوني.وقرر اتحاد كرة القدم في أمريكا الجنوبية (كونميبول) توقيع غرامة مزدوجة ضد سكالوني بسبب تأخره في النزول بالمباراة الماضية.وعوقب المدرب الأرجنتيني بغرامة مالية وإيقاف مباراة، لذا لن يكون حاضرا في مواجهة بيرو.وكشفت قناة "TYC" سبورتس الأرجنتينية، أن المدرب المساعد بابلو أيمار سيتولى قيادة التانجو خلال مواجهة بيرو.وكان منتخب الأرجنتين ضمن تأهله لدور ال16 بعد فوزين متتاليين أمام كندا بثنائية دون رد في مباراة الافتتاح، ثم التغلب على تشيلي بهدف نظيف في الجولة الثانية.