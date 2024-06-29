2024-06-29 09:06:02 - المصدر: واع

متابعة - واع

عوّضت البرازيل تعادلها الافتتاحي المخيّب أمام كوستاريكا بفوز سهل على الباراغواي 4-1 في لاس فيغاس الأميركية، ضمن بطولة كوبا أميركا لكرة القدم، فيما ضمنت كولومبيا بلوغ ربع النهائي.

وسجّل لحاملة اللقب تسع مرات فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد الإسباني والشاب سافيو (43) ولوكاس باكيتا من ركلة جزاء، أما للبارغواي فسجل عمر ألديريتي.

ورفعت البرازيل رصيدها إلى أربع نقاط لتقترب من التأهل عن المجموعة الرابعة التي شهدت فوزاً ثانياً لكولومبيا على حساب كوستاريكا 3-0 وضمانها احدى بطاقتي ربع النهائي.

المصدر: وكالة الانباء الفرنسية