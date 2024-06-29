طقس العراق.. تصاعد للغبار وانخفاض نسبي في درجات الحرارة

2024-06-29 09:12:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم السبت، تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تصاعداً للغبار وانخفاضاً نسبياً في درجات الحرارة.

وذكر بيان للهيئة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "غداً الأحد، سيكون الطقس صحواً وحاراً مع غبار خفيف في الأقسام الغربية من البلاد، وسيكون غائماً جزئياً في المنطقة الجنوبية ويتحول إلى صحو بعد الظهر، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الشمالية والوسطى، وترتفع قليلاً في المنطقة الجنوبية".

وأضاف أن "يوم الاثنين، سيكون الطقس صحواً وحاراً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في جميع مناطق البلاد".

وأشار إلى أن "طقس يوم الثلاثاء القادم، سيكون صحواً وحاراً مع تصاعد الغبار في عدة أماكن، ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات في عموم البلاد".

ولفت إلى أن "يوم الأربعاء القادم، سيكون الطقس صحواً مع تصاعد غبار خاصة في المنطقة الجنوبية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الوسطى والشمالية وتنخفض في المنطقة الجنوبية".