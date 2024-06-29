2024-06-29 09:18:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم السبت (29 حزيران 2024)، القبض على 14 متهماً بقضايا مختلفة وضبط أسلحة ومخدرات في مناطق متفرقة من العاصمة.

وذكرت القيادة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "مفارزها المشتركة تمكنت من القاء القبض على (14) متهماً وفق مواد قانونية مختلفة"، مبينة ان "بينهم متهم بالتزوير، واخر بالسحر والشعوذة، ومطلوبين قضائياً بالجرائم (الجنائية، ترويج وتعاطي المواد المخدرة، حيازة أسلحة غير مرخصة)".

وأضافت انه "تم ضبط (6) مسدسات وبندقية واحدة وعدد من العجلات والدراجات النارية المخالفة للضوابط المرورية وكمية من المواد المخدرة واجهزة تعاطيها بالإضافة إلى أدوية منتهية الصلاحية في جانبي الكرخ والرصافة".