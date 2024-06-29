حريق ضخم يلتهم مجمع اثاث وسط الناصرية.. فيديو

2024-06-29 09:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ذي قار جنوبي العراق، اليوم السبت، بأن حريقا ضخما اندلع بمجمع لصناعة الاثاث وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "حريقا كبيرا اندلع، فجر اليوم، بمصنع لصناعة الاثاث المنزلي والمكتبي بمنطقة حي الحسين وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة"، لافتا إلى ان "اسباب الحريق لم تعرف لغاية الآن".

وبين المصدر، ان " 6 فرق من الدفاع المدني توجهت لمكان الحادث لغرض إخماد النيران وعدم توسعها باتجاه المحال الأخرى والمنازل المجاورة ".