2024-06-29 09:48:07 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم السبت، تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تصاعداً للغبار يتسبب بانخفاض نسبي في درجات الحرارة، خاصة في المناطق الجنوبية. وقالت الهيئة في بيان ورد لمنصة “إيشان”، إن “غداً الحد، سيكون الطقس صحواً وحاراً مع غبار خفيف في الأقسام الغربية من البلاد، وسيكون غائماً جزئياً في المنطقة […]

ظهرت المقالة طقس العراق: غبار يخفض درجات الحرارة نسبياً في المناطق الجنوبية أولاً على ايشان.