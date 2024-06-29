2024-06-29 09:48:07 - المصدر: منصة إيشان

أكدت وزارة الداخلية الإيرانية، اليوم السبت، إن مسعود بزشكيان يتصدر الآن النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة الإيرانية يليه سعيد جليلي. ووفق ما ذكرت الداخلية الإيرانية فإن عدد الأصوات التي تم فرزها بلغ 12 مليون صوتا. ويتصدر بزشكيان بـ5.300.054 صوت، بينما حصل أقرب منافسيه جليلي على 4.875.269. وقال بعض المطلعين إن نسبة الإقبال على التصويت بلغت […]

ظهرت المقالة مسعود بزشكيان يتصدر النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة الإيرانية أولاً على ايشان.