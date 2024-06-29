التجارة: توجه لخفض أسعار الصمون في الأفران والمخابز

2024-06-29 10:24:01 - المصدر: واع

بغداد - واع - حسن الفوازكشفت وزارة التجارة، اليوم السبت، عن وجود توجه لخفض أسعار الصمون في الأفران والمخابز، فيما أكدت أنها تشرف على عمل أربع مطاحن لإنتاج الطحين الصفر لتجهيز الأفران والمخابز بأجود الأنواع وبأسعار تنافسية.وقال مدير عام الشركة العامة لتصنيع الحبوب في وزارة التجارة محسن نامس، لوكالة الأنباء العراقية (واع): "عندما أعلن دولة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أن يكون إنتاج الطحين الصفر عراقياً 100‎%‎، قامت الشركة العامة لتصنيع الحبوب بتشغيل أربع مطاحن تقوم بإنتاج الطحين الصفر"، لافتاً إلى أنه "اجتمع بأصحاب الأفران والمخابز في بغداد، وتم توجيه المحافظات بالترويج لهذه السلعة المهمة لكونها عراقية 100‎%‎ بدون إضافات".وأضاف أن "الشركة العامة لتجارة الحبوب سهلت بدورها لهذه المطاحن الأربع من خلال استيراد الحنطة من مناشئ عالمية رصينة، سواء الحنطة الاسترالية، وكذلك الحنطة الروسية ضمن الشروط العراقية ومطابقة للمواصفات وتقييس السيطرة النوعية العراقية"، مبيناً أن "الشركة العامة لتصنيع الحبوب متمثلة بالمدير العام تشرف على عملية الإنتاج، من خلال زيارة المطاحن الأربع فضلاً عن زيارة بعض الأفران التي تعتمد على الطحين الصفر، وتمت ملاحظة أن نوعية الصمون والخبز من الدرجة الأولى وضمن المواصفات العراقية والرغيف العراقي".وتابع نامس، أن "الشركة لديها اتفاق مع أصحاب الأفران والمخابز من خلال تزويدها بالطحين الصفر بأقل من الأسعار الموجودة في الأسواق"، مشيراً إلى أن "عملية التسويق والاتفاقات مع أصحاب الأفران والمخابز ستنعكس على أسعار الصمون والخبز وربما يصبح سعر 10 صمونات لكل ألف دينار، وهذا يعتمد على العرض والطلب في إنتاج هذه المادة المهمة التي يحتاجها المواطن".وأكد أن "الشركة ماضية في اتجاه خفض أسعار الصمون في المخابز والأفران".