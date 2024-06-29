نقيب الصحفيين يبارك لشبكة الإعلام فوزها بالمراكز الأولى في المهرجان العربي

2024-06-29 10:24:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

هنأ نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي، اليوم السبت، شبكة الإعلام العراقي بحصولها على المركز الأول في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بدورته الـ 24 المنعقد في تونس.

وقال اللامي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): " نبارك لشبكة الإعلام العراقي حصدها 8 جوائز والفوز في المركز الأول في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بدورته الـ 24 المنعقد في تونس".

وأضاف أن "هذا الفوز استحقاق واضح للشبكة نظراً للأداء المتميز والتطور الذي تعمل عليه من خلال المادة الإعلامية المقدمة والمحتوى الهادف الذي تقدمه"، مشيراً الى أن "نقابة الصحفيين تشيد بهذا النجاح الكبير وتؤكد دعمها ومساندتها للشبكة، إدارة وكادراً، من أجل الاستمرار في مسيرة التطور والنهوض بما يخدم العراق الحبيب".

وحصدت شبكة الإعلام العراقي المراكز الأولى في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بدورته الـ 24 المنعقد في تونس.

وفازت الشبكة بثماني جوائز حيث حصلت على المركز الأول بجائزة التبادلات البرامجية التلفزيونية، والمركز الأول بجائزة التبادلات البرامجية الشاملة، والمركز الأول بجائزة التبادلات البرامجية الإذاعية في المهرجان".

وفاز برنامج المدرسة المستنصرية "بعيون عربية" من إنتاج شبكة الإعلام بالجائزة الأولى للمهرجان، كما حصدت الشبكة المركز الأول بجائزة رواد البحث العلمي في الوطن العربي عن برنامج رائد الفكر ابن الهيثم، وكذلك الجائزة الأولى بالتبادل الإخباري، وكذلك التنسيق الاخباري، وحصلت إذاعة جمهورية العراق على جائزة تقديرية خاصة من المهرجان.