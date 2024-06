2024-06-29 10:24:01 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: شبكة اخبار الناصرية تنشر اسعار الدولار في السوق المحلية بمدينة الناصرية. سعر شراء 147,000 سعر بيع 147،500

