2024-06-29 10:36:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي بشكل طفيف، صباح اليوم السبت، في أسواق بغداد، و في اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار ارتفعت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 147250 ديناراً عراقياً مقابل كل 100 دولار، فيما أغلقت يوم الخميس الماضي 147150 ديناراً مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 148250 ديناراً، بينما بلغ الشراء 146250 ديناراً لكل 100 دولار.

أما في اربيل فإن البورصة لا تتداول ايام العطل الرسمية إلا أن الدولار سجل ارتفاعا طفيفا في محال الصيرفة فقد بلغ سعر البيع 147300 دينار مقابل الدولار و سعر الشراء 147000 دينار مقابل 100 دولار.