رئيس الوزراء يزور مدينة الأعظمية ويطلق مجموعة من المشاريع الخدمية لتطويرها

2024-06-29 10:54:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأطلق رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، مجموعة من المشاريع الخدمية لتطوير مدينة الأعظمية في العاصمة بغداد.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، زار مدينة الأعظمية في العاصمة بغداد وأطلق مجموعة من المشاريع الخدمية لتطويرها".