الاستخبارات تطيح بأحد عناصر داعش في كركوك

2024-06-29 10:54:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم السبت (29 حزيران 2024)، الإطاحة بأحد عناصر داعش في محافظة كركوك.

وذكرت المديرية في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أنه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة وبعملية مشتركة نفذت مفارزها كمين محكم أسفر عن إلقاء القبض على أحد الارهابيين المطلوبين للقضاء العراقي وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب في ناحية أشوان".

وأضافت ان "المتهم كان ينتمي إلى تنظيم داعش الإرهابي ومنخرط في صفوفه المختلفة"، مؤكدة انه "تم تسليمه إلى جهة الطلب أصولياً".