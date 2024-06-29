اعتقال 5 متهمين وضبط عجلات معدة لتهريب المشتقات النفطية في بغداد وكركوك

2024-06-29 10:54:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت مديرية شرطة الطاقة، اليوم السبت (29 حزيران 2024)، اعتقال 5 متهمين وضبط عجلات معدة لتهريب المشتقات النفطية في محافظتي بغداد وكركوك.

وذكرت المديرية في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "مفارز اللواء الأول تمكنت من اعتقال (4) متهمين وضبط عجلاتهم في محافظة كركوك".

وأضافت ان "مفارز اللواء الثالث في جانب الكرخ من محافظة بغداد القت القبض على شخص قام بتشييد محطة غسل السيارات فوق احدى المحرمات النفطية".

وبينت المديرية انه "تم ايداع المتهمين التوقيف تمهيداً لتنظيم أوراق الدعاوى القضائية لعرضها على القضاء المختص استناداً لقانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته رقم (41) لسنة 2008".