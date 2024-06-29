ثمن نهائي اليورو.. إيطاليا توقد نيران الثأر من سويسرا وألمانيا تواجه الدنمارك العنيدة

2024-06-29 10:54:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

يلتقي منتخب إيطاليا، اليوم السبت (29 حزيران 2024)، منافسه منتخب سويسرا في أولى مباريات دور ثمن نهائي كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024" المقام حاليا في ألمانيا.

وتأهل منتخب إيطاليا كثاني مجموعته -المجموعة الثانية-، بينما وصل منتخب سويسرا لهذا الدور بعد إنهاء مجموعته في المركز الثاني أيضا.

وواجه منتخب إيطاليا نظيره السويسري من قبل في 60 مباراة، نجحت إيطاليا في الفوز 29 مرة، وخسرت في 7 مباريات، وتعادل الفريقان في 24 مواجهة.

وسبق أن لعب منتخب إيطاليا أمام سويسرا في كأس الأمم الأوروبية مرة واحدة كانت في النسخة الماضية التي توج بها الآزوري، ونجحت إيطاليا في الفوز على سويسرا بثلاثية نظيفة في مرحلة دور المجموعات.

ومن الجدير بالذكر، أن آخر مباراة قد جمعت إيطاليا وسويسرا كانت في تصفيات أوروبا المؤهلة لبطولة كأس العالم عام 2021، وتعادل الفريقان بهدف لمثله.

وتعيد هذه المباراة ذكريات محزنة للمنتخب الإيطالي، الذي فشل في التأهل لنسخة كأس العالم الأخيرة، التي أقيمت بقطر في عام 2022، بعدما تعادل مع سويسرا مرتين في التصفيات.

وفي مباراة ثانية، يتطلع المنتخب الألماني لمواصلة كتابة “قصته الخيالية الصيفية” في بطولة أمم أوروبا لكرة القدم، عندما يواجه المنتخب الدنماركي في دور الـ16.

وتخوض ألمانيا المضيفة ثمن نهائي، ضد الدنمارك في دورتموند، آملة في التعلّم من دروس تعادلها الأخير مع سويسرا.

ورغم الشكوك التي كانت تحوم حول قدرة المنتخب الألماني في المنافسة على اللقب، قبل انطلاق البطولة، نجح في اكتساب ثقة جماهيره بعدما قدم عروضا قوية في دور المجموعات.

واستهل المنتخب الألماني مبارياته في البطولة بالفوز على المنتخب الاسكتلندي (1/5)، ثم فاز على المنتخب المجري بهدفين نظيفين، ليضمن تأهله لدور الـ16، بعدها تمكن من الحفاظ على صدارة المجموعة الأولى، بعدما تعادل في الوقت بدل الضائع أمام المنتخب السويسري في مباراة الجولة الأخيرة.

ونتائج المنتخب الألماني في البطولة المقامة على أرضه، ذكرت الجماهير بـ "القصة الخيالية الصيفية" التي سطرها في بطولة كأس العالم 2006، التي استضافتها ألمانيا، عندما وصل المنتخب الملقب بالماكينات إلى الدور قبل النهائي.

ويتطلع يوليان ناغلسمان، المدير الفني للمنتخب الألماني، لقيادة الفريق للوصول لأبعد دور ممكن، خاصة وأنه استطاع في فترة وجيزة أن يعيد الثقة للاعبيه وللجماهير، حيث تولى تدريب المنتخب الألماني بعدما ودع آخر نسختين من كأس العالم من دور المجموعات بالإضافة لتوديع النسخة الأخيرة من بطولة أمم أوروبا من دور الـ16.

المدر: وكالات



