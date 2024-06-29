2024-06-29 11:00:04 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أصبحت البطاقات البنكية وخصوصا بطاقات الائتمان جزءا أساسيا في حياتنا، فنحن نبيع ونشتري باستخدام هذه البطاقات، وهي وسيلة مريحة وآمنة لدفع ثمن كل شيء بدءا من مشترياتك الأسبوعية من البقالة وحتى تكاليف إجازتك السنوية. إنها بديل مقبول للنقود على نطاق واسع ومريح وآمن. ولعب سوق معاملات بطاقات الائتمان العالمية دورا محوريا في تشكيل المشهد المالي والاقتصادي في جميع أنحاء العالم. ومع معدل نمو سنوي مركب يبلغ 6.46، من المتوقع أن يتجاوز حجم سوق هذه البطاقات 20 تريليون دولار بحلول عام 2029، ارتفاعا من 16 تريليون دولار في عام 2023. ويعزى هذا النمو إلى تكامل السوق مع التطورات التكنولوجية والرقمنة، التي عززت تجربة المستهلك بشكل كبير على مستوى العالم وفق ما ذكرت منصة ريسيرتش آند ماركتس. كما نما عدد حاملي بطاقات الائتمان على مستوى العالم بشكل مطرد ليصل إلى 1.25 مليار في عام 2023، وفق ما ذكرت منصة كليرلي بيمنتس. الزيادة الملحوظة في التجارة الإلكترونية، المدعومة بميزات الراحة والأمان كانت محركا رئيسيًا لتوسع سوق البطاقات البنكية غيتي وتعد الزيادة الملحوظة في التجارة الإلكترونية، المدعومة بميزات الراحة والأمان، محركا رئيسيا لتوسع السوق. وفي الوقت نفسه، تعمل بطاقات الائتمان على تسهيل الإنفاق الاستهلاكي المزدهر، مما يتيح عمليات الشراء التي تتجاوز توافر الأموال الفورية، ويدعم النمو أيضا الجهود المكثفة لتعزيز الشمول المالي وحلول الدفع الرقمية، مع تأثير واضح من الطلب الإلكتروني المتطور للمستهلكين في مختلف أنحاء العالم. شبكات بطاقات الائتمان قبل الدخول في التفاصيل علينا أن نعرف الفرق بين شبكات بطاقات الائتمان، والشركات المصدرة لهذه البطاقات فغالبا ما يتم الخلط بينهما، حيث تلعب شبكات بطاقات الائتمان والجهات المصدرة لها دورا مهما في كيفية عمل بطاقتك الائتمانية، ومكان قبولها، والمزايا التي يمكنك الحصول عليها من خلالها. ما شبكات بطاقات الائتمان؟ شبكة الائتمان هي وسيط بين التجار ومصدري البطاقات حيث يتمثل دور الشبكة في تسهيل المعاملات بين التجار ومصدري هذه البطاقات. وللقيام بذلك، تقوم شبكات البطاقات بإنشاء بنى تحتية افتراضية للدفع، وتفرض رسوم تبادل على التجار لمعالجة معاملات بطاقات الائتمان أو معاملات الخصم الخاصة بالمستهلكين، وفق ما ذكرت منصة سي إن بي سي. وشبكات بطاقات الائتمان الأربع الرئيسية هي: فيزا كارد ماستر كارد أميركان إكسبرس ديسكفر وبالإضافة إلى دور الوسيط الذي تقوم به، تحدد هذه الشبكات مكان قبول بطاقات الائتمان، إذ لا يقبل كل تاجر جميع الشبكات، وقد تلاحظ وجود شعارات مختلفة للشبكات على أبواب المتاجر أو واجهات المنصات، كما أن بعض التجار يشيرون إلى أنهم لا يقبلون بطاقات معينة. نما عدد حاملي بطاقات الائتمان على مستوى العالم بشكل مطرد ليصل إلى 1.25 مليار في عام 2023 مصدرو بطاقات الائتمان مصدرو بطاقات الائتمان هم مؤسسات مالية تصدر بطاقات الائتمان للمستهلكين والشركات. وعادة ما تكون البنوك والاتحادات الائتمانية هي الجهات المصدرة الرئيسية لهذه للبطاقات. وتتولى الجهات المصدرة إدارة العديد من ميزات بطاقات الائتمان، مثل الرسوم السنوية والمكافآت، وفق ما ذكرت مجلة فوربس. أكبر 7 مؤسسات مصدرة لبطاقات الائتمان في العالم أغلب البنوك والمؤسسات المالية الرسمية المرخصة قادرة على إصدار بطاقات الائتمان، وفيما يلي قائمة بأبرز هذه المؤسسات: 1 شركة أميركان إكسبريس 2 جي بي مورغان تشيس وشركاه 3 البنك الصناعي والتجاري الصيني المحدود 4 باركليز بي إل سي 5 شركة سيتي غروب 6 شركة كابيتال ون المالية 7 شركة بنك أوف أميركا 7 طرق ذكية للتعامل مع بطاقات الائتمان بطاقات الائتمان مهمة ومفيدة وتسهل الحياة بطرق عديدة إذا ما أحسن التعامل معها، ولكنها قد تتحول إلى كابوس مالي إذا ما أسيء التعامل معها، إذ يستخدم الكثير من البشر البطاقة الائتمانية بطريقة غير حكيمة، وهو ما يعرضهم للغرق في الديون، وسداد الفوائد العالية لهذه البطاقات. قد تتحول بطاقات الائتمان إلى كابوس مالي إذا ما أسيء التعامل معها شترستوك ويكفي أن نعلم في هذا السياق أنه وفي الولايات المتحدة وحدها بلغ إجمالي الديون المترتبة على بطاقات الائتمان 1.13 تريليون دولار، وفقا لتقرير جديد عن ديون الأسر الصادرة عن بنك الاحتياطي الفدرالي في نيويورك. ووجد بنك الاحتياطي الفدرالي في نيويورك أن أرصدة بطاقات الائتمان زادت بمقدار 50 مليار دولار، أو ما يقرب من 5، في الربع الرابع من عام 2023. كما قفزت معدلات التأخر في سداد بطاقات الائتمان خاصة بين جيل الألفية الأصغر سنا، أو المقترضين الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و 39 عاما، والذين يتحملون مستويات عالية من ديون القروض الطلابية. لهذا من المهم جدا أن نتعامل مع هذه البطاقات بحكمة ومسؤولية. ونقدم لكم في هذا التقرير أفضل 7 طرق للتعامل مع بطاقات الائتمان وفق ما ذكرت منصة سي إن بي سي ومنصة نيرد والت، ومنصة ليندينغ بليت. ابحث جيدا قبل التقديم يتعين على مصدري بطاقات الائتمان بموجب القانون الكشف على موقعهم الإلكتروني عن أسعار الفائدة والرسوم، مثل الرسوم السنوية ورسوم المعاملات على المشتريات وغيرها. لهذا ننصحك بالبحث جيدا قبل أن تقدم لإصدار بطاقة ائتمان من إحدى المؤسسات المالية. هناك عدد من بطاقات الائتمان بدون رسوم سنوية، كما تقدم بعض الجهات رسوم سماح وفوائد أقل على المشتريات من غيرها، وهذه نقاط انطلاق جيدة لبطاقة الائتمان الأولى الخاصة بك. وإذا كنت على مقاعد الدراسة في الجامعة، فإن بطاقات الائتمان للطلاب تعد خيارا ذكيا للطلاب الذين يتطلعون إلى إنشاء حساب ائتمان خاص بهم، فهذه البطاقات موجهة خصيصا للطلاب، وعادة ما تقدم حدودا ائتمانية أقل، وهو أمر جيد لأي شاب بدأ للتو. بطاقة واحدة تكفي بعض البشر يتباهون بعدد بطاقات الائتمان التي يملكونها، وهنا، ومن الخبرة، ننصحك بإصدار بطاقة ائتمان واحدة فقط، فبطاقات الائتمان العديدة تعني دفع فواتير عديدة، مع خطر تراكم الديون وارتفاع الفوائد في حالة عدم السداد في الموعد المحدد لكل بطاقة. كما أن وجود أكثر من بطاقة في جيبك قد يغريك بمشتريات اندفاعية لا داعي لها. نصيحتنا لك هي الاكتفاء ببطاقة واحدة فقط. ادفع فاتورتك في الوقت المحدد وبالكامل ربما سمعت أن فوائد بطاقات الائتمان أعلى من غيرها، وهذا صحيح، وهناك العديد من البشر الذين يغرقون في سداد هذه الفوائد والديون، ولكن طالما أنك تدفع فاتورة بطاقتك الائتمانية في الوقت المحدد وبالكامل، فلن تضطر إلى دفع أي فوائد أبدا ولن تتراكم عليك الديون كما تراكمت على من قبلك. وذلك لأن العديد من بطاقات الائتمان تقدم فترة سماح، وهي الفترة الزمنية بين نهاية دورة الفاتورة وموعد استحقاقها. وخلال فترة السماح، قد لا يتم تحصيل فائدة منك على رصيدك طالما قمت بسدادها بحلول تاريخ الاستحقاق. وتختلف فترات السماح حسب جهة إصدار البطاقة، ولكن يجب أن تكون 21 يوما على الأقل من نهاية دورة الفوترة. وعلى سبيل المثال، إذا انتهت دورة الفوترة الخاصة بك في اليوم الأول من كل شهر وكانت فاتورتك مستحقة في اليوم 22 من الشهر، فإن فترة السماح الخاصة بك هي 21 يوما. إذا قمت بترحيل جزء من رصيدك إلى الشهر التالي، فستبدأ الفائدة في التراكم، وهنا ننصحك بالتسجيل في خدمة الدفع التلقائي لعدم تفويت أي دفعة. تعامل بذكاء مع الحد الائتماني الخاص بك يعد الإنفاق أقل من حد الائتمان الخاص بك خطوة أساسية نحو الوصول إلى درجة ائتمانية جيدة. القاعدة الأساسية هي عدم إنفاق أكثر من 30 من الحد الائتماني الخاص بك، وهذه النسبة هي مصطلح شائع لبطاقة الائتمان يسمى معدل استخدام الائتمان الخاص بك، وهو نسبة تقيس مقدار الرصيد الذي تستخدمه مقارنة بالمبلغ المتاح لديك. على سبيل المثال، إذا كان رصيدك الحالي هو ألفا دولار، وكان لديك حد قدره 5 آلاف دولار أو ما يعادله بالعملة المحلية، فإن ذلك يجعل معدل استخدام الائتمان الخاص بك 40 وهو نفس مقدار رصيدك الحالي. ومع ارتفاع استخدام بطاقتك الائتمانية بمرور الوقت ومحاولتك الحفاظ على معدل استخدام منخفض، فكر في طلب زيادة حد الائتمان طالما أنك واثق من أنك لن تبالغ في الإنفاق. يمكنك أيضا سداد فاتورتك عدة مرات في الشهر، للحفاظ على رصيدك منخفضا. ابتعد عن المشتريات الكبيرة والشراء الاندفاعي يجب أن تتذكر أن الأموال التي تحصل عليها من بطاقات الائتمان هي دين ويجب أن يُعاد إلى المُقرض خلال فترة محددة. إذا كنت تتسوق بمبالغ لا يمكنك تحملها، فقد ينتهي بك الأمر بدين ضخم يستمر في النمو بمرور الوقت. لهذا فكر جيدا قبل الاندفاع بالشراء غير المحسوب، ولا تشتر إلا ما تحتاجه حقا. يمكنك أيضا تعيين حد ائتماني أقل حتى لا تميل إلى الإنفاق دون داع، وهذه أحد الطرق الذكية لاستخدام بطاقات الائتمان. حافظ على سرية معلومات بطاقتك جعلت مواقع التجارة الإلكترونية من السهل شراء أي شيء هذه الأيام باستخدام بطاقات الائتمان، ويطلب العديد من هذه المواقع بعد إجراء عملية الشراء الأولى الاحتفاظ بمعلومات بطاقتك لحفظها واستخدامها بعمليات الشراء المستقبلية. هنا ننصحك بعدم الاحتفاظ بأي معلومات خاصة ببطاقتك مخزنة على أي موقع. لن يؤدي ذلك إلى المبالغة في عادات الإنفاق الخاصة بك فحسب، بل سيؤدي أيضا إلى إبقاء معلوماتك المالية غير آمنة. تذكر أنه تقع على عاتقك مسؤولية اتباع إجراءات السلامة التي تحددها الشركة المصدرة للبطاقة. لا تشارك معلومات حول رقم التعريف الخاص بالبطاقة أو الرقم السري مع أي شخص. واحفظ أيضا رمز التحقق PIN الخاص بك بدلا من كتابته في مكان ما، وتجنب استخدام البطاقة عند الاشتراك في منصة واي فاي عامة. استفد من مكافآت ومزايا التسوق إذا كنت من كبار المتسوقين عبر الإنترنت، فإن بإمكانك ربح مكافآت إضافية عن طريق زيارة مركز المكافآت التابع لجهة إصدار البطاقة أو العروض المرتبطة بالبطاقة. قد يؤدي القيام بذلك إلى حصولك، على استرداد نقدي بنسبة 10 على عملية شراء بدلا من الاسترداد العادي الذي يتراوح بين 1 إلى 2. أو قد تحصل على خصم فوري قدره 5 دولارات أو 10 دولارات أو أكثر. وتقوم بعض الجهات المصدرة بالترويج لهذه الخيارات بشكل أكبر من غيرها. كما تقدم بعض المتاجر الكبرى والمطاعم خصومات خاصة لمستخدمي بطاقات الائتمان الصادرة عن مؤسسة مالية ما تتعامل معها. المصدر: الجزيرة