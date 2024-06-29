مصرع 3 اشخاص واصابة 9 آخرين بحادث مروع في زاخو

2024-06-29 11:00:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفادت مديرية شرطة مرور إدارة منطقة "زاخو" المستقلة في إقليم كوردستان، اليوم السبت، بأن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب تسعة آخرون في حادث سير وقع على الطريق الرئيسي بين زاخو و باتيفا الليلة الماضية.

وقالت المديرية في بيان اليوم، إن الحادث وقع في حدود الساعة الـ12 بعد منتصف الليل بالقرب من مجتمع "بيسرفي" مما أسفر عن مصرع ثلاثة أشخاص بأعمار 12 عاماً، و14 عاماً، و47 عاماً، وأُصيب تسعة آخرون بجروح.

ووفقا للمديرية، فإن الحادث ناجم عن تصادم بين سيارتين أحداهما "تويوتا كورولا"، والاخرى "كيا سيراتو".