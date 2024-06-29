الإعمار تعلن موعد إنجاز مدخلين للعاصمة بغداد

2024-06-29 12:00:03 - المصدر: واع

بغداد – واع – محمد الطالبيأعلنت وزارة الإسكان والإعمار والبلديات العامة، اليوم السبت، موعد إنجاز مدخل بغداد – كركوك ومدخل بغداد – الكوت، فيما حددت نسب الإنجاز.وقال المتحدث باسم الوزارة، نبيل الصفار، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "نسبة إنجاز مدخل بغداد - الكوت من جهة مدينة بسماية بلغ ما يقارب 95 بالمئة، وسيتم إكماله خلال العام الجاري 2024، أما مدخل بغداد - كركوك من جهة الشعب، أيضا وصل إلى مراحل إنجاز بلغت 93 بالمئة، ومن المؤمل إكماله نهاية العام الجاري".وأضاف أن "بقية المداخل توزعت ما بين محافظة بغداد وأمانة بغداد، أهمها مدخل بغداد - الموصل التي تعمل عليه محافظة بغداد، وهناك توجيه حكومي بضرورة سرعة الانجاز".وذكر، أن "الوزارة تعمل حالياً على معالجة المطبات المتواجدة في طريق العظيم، وهو جزء من طريق بغداد – كركوك، وفي نهاية العام الجاري ستزال جميع هذه المشاكل".وأشار إلى، أن "هنالك 82 محطة وزن سيتم إحالتها إلى الاستثمار، قسم منها تم إكمال متطلبات الإحالة إلى الاستثمار بالتعاون مع المحافظات، لغرض السيطرة على الحمولات الزائدة، وتوفير إماكن خاصة للوزن، إضافة إلى الحفاظ على الطرق من الضرر".