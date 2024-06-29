وزير الثقافة: فوز شبكة الإعلام بالمهرجان العربي رسالة على قدرة الكفاءات العراقية الإعلامية

2024-06-29 12:00:03 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد وزير الثقافة أحمد الفكاك، اليوم السبت، أن فوز شبكة الإعلام العراقي في المهرجان العربي رسالة على قدرة الكفاءات العراقية الإعلامية.وقال الفكاك، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "شبكة الإعلام العراقي بفوزها هذا توصل رسالة متميزة عن قدرة الكفاءات العراقية الإعلامية على عمق التخصص الإعلامي والذي يبشر بتنمية إعلامية قادمة تنافس العالمية من جهة وتتصدى للإعلام الأصفر من جهة أخرى".وأضاف: "لا سيما وأنها مرت بظروف قاهرة خلال عقدين من الزمن لكنها استطاعت أن تتجاوز كل التحديات".وحصدت شبكة الإعلام العراقي المراكز الأولى في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بدورته الـ 24 المنعقد في تونس.وفازت الشبكة بثماني جوائز حيث حصلت على المركز الأول بجائزة التبادلات البرامجية التلفزيونية، والمركز الأول بجائزة التبادلات البرامجية الشاملة، والمركز الأول بجائزة التبادلات البرامجية الإذاعية في المهرجان".وفاز برنامج المدرسة المستنصرية "بعيون عربية" من إنتاج شبكة الإعلام بالجائزة الأولى للمهرجان، كما حصدت الشبكة المركز الأول بجائزة رواد البحث العلمي في الوطن العربي عن برنامج رائد الفكر ابن الهيثم، وكذلك الجائزة الأولى بالتبادل الإخباري، وكذلك التنسيق الاخباري، وحصلت إذاعة جمهورية العراق على جائزة تقديرية خاصة من المهرجان.