"100 ألف أجنبي ".. الشركات النفطية تتلاعب بقانون تشغيل العراقيين

2024-06-29 12:12:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف عضو لجنة النفط والغاز النيابية كاظم الطوكي، يوم السبت، عن تجاوز عدد العمالة الأجنبية لدى الشركات النفطية في العراق حاجز 100 ألف عامل، مشيراً إلى عدم التزام هذه الشركات بتشغيل الأيدي العاملة العراقية.

وأوضح الطوكي، لوكالة شفق نيوز، أن "لجنة النفط والغاز النيابية تتابع عن كثب عمل الشركات النفطية العاملة في العراق، وقد رصدنا زيادة كبيرة في أعداد اليد العاملة الأجنبية، خاصةً في الحقول النفطية، حيث تجاوز عدد العمال الأجانب في الشركات حاجز 100 ألف عامل."

وأضاف الطوكي أن "القانون العراقي ينص على ضرورة التزام الشركات الأجنبية بتشغيل 80% من الأيدي العاملة العراقية، إلا أن الشركات لم تلتزم بهذا القانون، وفضلت العمالة الأجنبية على العراقية."

وتابع الطوكي قائلاً: "اللجنة النفط والغاز النيابية ستناقش خلال الفترة القادمة ملف تشغيل الأيدي العاملة في الشركات الأجنبية مع وزارة النفط، لضمان الالتزام بالقوانين وتعزيز فرص العمل للعراقيين".

وتُعتبر صناعة النفط في العراق ركيزة أساسية للاقتصاد، حيث تسهم بأكثر من 90% من إيرادات الدولة، وأبرز الشركات العاملة في هذا القطاع "شل، إكسون موبيل، وبي بي"، تواجه الشركات تحديات في الالتزام بالقوانين المحلية، خصوصاً فيما يتعلق بتوظيف الأيدي العاملة العراقية.

وينظم خريجو الجامعات العراقية بين الحين والآخر تظاهرات احتجاجية أمام أبواب تلك الشركات للمطالبة بالتوظيف، ويتعرضون في بعض الأحيان لفض تظاهراتهم بالقوة.