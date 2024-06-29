التربية تسمح لطلبة السادس الابتدائي والثالث متوسط الراسبين بـ3 دروس اداء الدور الثاني

2024-06-29 12:12:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قررت وزارة التربية، اليوم السبت، السماح لتلاميذ وطلبة الصف السادس الابتدائي والثالث المتوسط الراسبين بثلاثة دروس في الدور الأول للعام الدراسي 2023 - 2024 أداء امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي نفسه.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن هيئة الرأي قررت السماح لتلاميذ الصف السادس الابتدائي وطلبة الثالث المتوسط الراسبين في الدور الاول للعام الدراسي 2023-2024 بدرس واحد او درسين أو ثلاثة دروس اداء امتحانات الدور الثاني بدلاً من درس واحد أو درسين.