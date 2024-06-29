البايرن يسعى لعقد صفقة مؤجلة منذ العام الماضي

2024-06-29 12:18:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

أكدت شبكة "سكاي سبورت ألمانيا"، اليوم السبت (29 حزيران 2024)، أن بايرن ميونخ ما زال يسعى لإنجاز صفقة مؤجلة منذ صيف 2023.

وذكرت الشبكة، أن "قيمة العرض المقدم من بايرن ميونخ لضم بالينيا هذا الصيف يتراوح بين 45 و46 مليون يورو، ولا ينوي بطل ألمانيا زيادة العرض مطلقا".

وأضافت ان "بايرن ميونخ أتم اتفاقه مع صاحب الـ28 عاما حول كافة بنود التعاقد، الذي سيمتد حتى صيف 2028، حال إتمام الصفقة".

ويشعر بالينيا بالتفاؤل إزاء موافقة ناديه، حيث يأمل في توصل الناديين لاتفاق خلال الأيام المقبلة، لإنجاز الصفقة في أقرب وقت ممكن.

وألقى مسؤولو بايرن الكرة في ملعب إدارة فولهام، التي سيتحتم عليها حسم قرارها النهائي بشأن العرض البافاري.

وكان الدولي البرتغالي جواو بالينيا، لاعب وسط فولهام، على مقربة من التوقيع للعملاق الألماني العام الماضي، لولا تراجع النادي الإنكليزي عن بيعه بعد اجتيازه الفحوصات الطبية في ميونخ.

المصدر: كوورة