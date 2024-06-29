مغترب عراقي ينضم لصفوف منتخب التنس لخوض تصفيات "كأس ديفيز"

2024-06-29 12:18:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي للتنس، يوم السبت، عن اختيار اللاعب المغترب في سويسرا "امين عباس"، للانضمام لصفوف المنتخب الوطني العراقي للتنس.

وقال رئيس الاتحاد سيف العكيلي، لوكالة شفق نيوز، إن "الاتحاد أضاف المغترب امين عباس، لصفوف المنتخب الذي يستعد للمشاركة في تصفيات كأس ديفيز كاب المؤهلة لكأس العالم والمقررة إقامتها في كمبوديا".

وأضاف أن "اختيار اللاعب المغترب جاء في ضوء الاختبارات التي أجريت له من قبل مدرب المنتخب الوطني اكرم مصطفى عبد الكريم، ومدرب اللياقة البدنية محمد رأفت السيد".

وبين العكيلي أن "اللاعب امين سيكون إضافة جيدة إلى جانب زملائه ولا سيما ان المنتخب مقبل على بطولة دولية مهمة تقع ضمن تصفيات كأس ديفيز كاب المؤهلة لكأس العالم".