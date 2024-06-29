اجرام بغداد تلقي القبض على مطلوبين بينهم 3 متهمين بسرقة الصيدليات

2024-06-29 12:24:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت مديرية مكافحة اجرام بغداد، اليوم السبت (29 حزيران 2024)، القبض على عدد من المطلوبين بينهم 3 متهمين بسرقة الصيدليات في جانب الكرخ من العاصمة.

وذكرت المديرية في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "مفارزها في مكتب المحمودية، تمكنت من القاء القبض على ثلاثة متهمين لقيامهم بسرقة احدى الصيدليات الطبية ضمن جانب الكرخ ببغداد".

وأضافت ان "المتهمين تم التعرف عليهم وتتبعهم من خلال كاميرات المراقبة وقد اعترفوا من خلال التحقيق معهم عن سرقة صيدليات أخرى وضبط بحوزتهم كمية من مادة الكرستال المخدرة مع انبوبتي تعاطي وسكين يدوية"، مؤكدة انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفق احكام المادة 433 من قانون العقوبات".

وتابعت المديرية أن "مفارزها نفذت عدة أوامر قبض قضائية بحق مطلوبين عن قضايا جنائية مختلفة ضمن الممارسات الأمنية التي تجريها المديرية في العاصمة بغداد".