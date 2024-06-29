التربية تسمح لطلبة السادس الابتدائي والثالث المتوسط الراسبين بـ 3 دروس بتأدية الامتحانات

2024-06-29 12:30:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

قررت وزارة التربية، اليوم السبت (29 حزيران 2024)، السماح لطلبة السادس الابتدائي والثالث المتوسط الراسبين بـ 3 دروس أداء امتحانات الدور الثاني.

وذكرة الوزارة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "هيئة الرأي قررت السماح لتلاميذ الصف السادس الابتدائي وطلبة الثالث المتوسط الراسبين في الدور الاول للعام الدراسي 2023-2024 بدرس واحد او درسين او ثلاثة دروس اداء امتحانات الدور الثاني بدلاً من درس واحد او درسين".