2024-06-29 12:30:07 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت هيئة الانتخابات الإيرانية، السبت، عن جولة ثانية من انتخابات الرئاسة يوم الجمعة المقبل 5 تموز مع عدم حصول أي مرشح على 50 بالمئة من الأصوات. وقال المتحدث باسم لجنة الانتخابات في وزارة الداخلية محسن إسلامي للصحفيين: “لم يتمكّن أي من المرشحين من الحصول على الغالبية المطلقة من الأصوات” في الدورة الأولى، وبالتالي سيتواجه […]

ظهرت المقالة سعيد ومسعود يتنافسان على الرئاسة الإيرانية في جولة انتخابية ثانية يوم الجمعة المقبل أولاً على ايشان.