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سعيد ومسعود يتنافسان على الرئاسة الإيرانية في جولة انتخابية ثانية يوم الجمعة المقبل

سعيد ومسعود يتنافسان على الرئاسة الإيرانية في جولة انتخابية ثانية يوم الجمعة المقبل
سعيد ومسعود يتنافسان على الرئاسة الإيرانية في جولة انتخابية ثانية يوم الجمعة المقبل
2024-06-29 12:30:07 - المصدر: منصة إيشان

  أعلنت هيئة الانتخابات الإيرانية، السبت، عن جولة ثانية من انتخابات الرئاسة يوم الجمعة المقبل 5 تموز مع عدم حصول أي مرشح على 50 بالمئة من الأصوات. وقال المتحدث باسم لجنة الانتخابات في وزارة الداخلية محسن إسلامي للصحفيين: “لم يتمكّن أي من المرشحين من الحصول على الغالبية المطلقة من الأصوات” في الدورة الأولى، وبالتالي سيتواجه […]

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