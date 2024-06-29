2024-06-29 12:30:07 - المصدر: منصة إيشان

في الوقت الذي بدأت فيه العلاقات السورية مع المحيط العربي، تعود إلى طبيعتها بعد سنوات من القطيعة، فاجئ القضاء الفرنسي، الرئيس السوري بشار الأسد، بالمصادقة على مذكرة التوقيف التي أصدرتها محكمة في باريس بحقه، وذلك على تهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بشأن هجمات كيميائية قاتلة وقعت في آب/أغسطس 2013. وأعلنت محاميات الأطراف […]

ظهرت المقالة بعد تحسن علاقاته مع الدول العربية.. محكمة فرنسية تصادق على مذكرة اعتقال بحق بشار الأسد أولاً على ايشان.