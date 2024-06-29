2024-06-29 12:32:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

تراجع فائض الميزان التجاري السلعي لقطر بنسبة 3.5 على أساس سنوي إلى 17.6 مليار ريال في مايو أيار بتأثير من ارتفاع قيمة فاتورة الواردات السلعية. ووفقا لبيانات التجارة الخارجية الصادرة عن المجلس الوطني للتخطيط، بلغت قيمة صادرات قطر 28.1 مليار ريال في الشهر الماضي بارتفاع سنوي نسبته 1، بدعم من زيادة قيمة صادرات زيوت النفط وزيوت متحصّل عليها من مواد معدنية قارية غير خام. وسجلت قيمة الواردات من السلع و البضائع في أيار زيادة سنوية بنسبة 9.6 وصولاً إلى 10.5 مليار ريال نتيجة ارتفاع قيمة واردات السيارات بنسبة 72 ، وارتفاع قيمة المجموعات السلعية الأخرى بنسبة 6 إلى ما يزيد عن 9 مليارات ريال.