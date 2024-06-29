المجلس الأعلى للشباب يطلق منصتي أفكار وعين الشباب

2024-06-29 12:32:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أطلق المجلس الأعلى للشباب، السبت، منصتي أفكار الشباب و عين الشباب الالكترونيتين لدعم الشباب. وقال المدير التنفيذي للمجلس الأعلى للشباب، علي هلال، خلال حفل إطلاق المنصتين، الذي تابعته الاقتصاد نيوز، نطلق المنصات الإلكترونية للشباب منصة أفكار الشباب ومنصة عين الشباب والتي تأسستا بناء على قرار مجلس الوزراء المنعقد في الجلسة الاستثنائية في اليوم العالمي للشباب في 12 آب 2032، مؤكداً أن هذه المنصات غدت وأصبحت جسر ترابط مع الشباب. وأضاف أن هذه الحكومة منذ انطلاقتها رفعت شعار تمكين الشباب ورعايتهم، ورفعت شعار شباب العراق هم الاستثمار الأكبر وأولوية من أهم الأولويات التي اتخذتها في برنامجها الحكومي. ولفت إلى أن المجلس الأعلى للشباب أصبح اليوم مرجعية قرار وخيمة للشأن الشبابي، وقد باشر وأخذ زمام الأمور بإطلاق البرامج والمشاريع الشبابية في القطاعات المختلفة. وأشار إلى أن منصتي عين الشباب وأفكار الشباب هما إحدى تلك البرامج والمشاريع التي نهدف من خلالها الى مد جسور التعاون والترابط مع الشباب واستقبال أفكارهم ومناشداتهم وشكاواهم وأخذها بعين الاعتبار وإيلائها الأهمية القصوى. وأعرب عن شكره إلى راعي الحفل وراعي برامج الشباب رئيس الوزراء، الذي قدم الدعم بكل الطرق والوسائل والإمكانيات، ودافع عن حقوق الشباب وأسهم في تأسيس المجلس الأعلى للشباب واستجاب لمناشدات الشباب، وبقى مصراً على أن تمكين الشباب أولوية قصوى من أولويات البرنامج الحكومي. بدوره، قال مستشار رئيس الوزراء لشؤون الشباب، عضو المجلس الأعلى للشباب، قاسم الظالمي، خلال الحفل: يسعدني ويشرفني أن أنقل تحيات الراعي الأول للشباب رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بهدف تفعيل دور الشباب في المرحلة القادمة، والمرحلة الراهنة هي مرحلة البناء والخدمات والتنمية، لاسيما أن الحراك الاجتماعي للشباب له أهمية كبيرة في تحقيق المنجزات التي تتناغم مع حاجات الشباب وطموحاتهم على الأصعدة كافة. وتابع الظالمي: سنخصص الجزء الأكبر من اهتماماتنا لموضوع المستقبل الشبابي ونضع أيدينا على مواضع خطيرة لا يمكن تجاوزها، وقد سعت الحكومة للاهتمام بالشباب لاسيما العاملين منهم ومشاركتهم في جميع مناحي الحياة والذي بدأ منها ومنذ تأسيس المجلس الأعلى للشباب وما تلاه من خطوات فعلية منها إطلاق المنصات الإلكترونية للشباب، وهي أفكار الشباب وعين الشباب والتي تهدف إلى تفعيل دورهم الريادي في المجتمع ودعمها حلقة وصل بين الحكومة وسلطة القرار. وأكد أن إطلاق هذه المنصات الإلكترونية للشباب يأتي تجسيداً لتوجهات الحكومة لفتح حوار عميق وشفاف وإيجابي مع الشباب لتمكينهم وتوفير الدعم المطلوب لهم، كوننا نستلهم منهم العزيمة والطموح والحماسة، فهم بناة الغد وعليهم أمانة كبيرة في رسم مستقبل البلد الحبيب. ولفت إلى أن إطلاق المنصتين جاء بعد جهد جهيد واستكمال الإجراءات الإدارية والقانونية والإلكترونية في مكتب رئيس مجلس الوزراء والجهات القطاعية المختصة بنظامي الآي يو أس والإندرويد ليكون تطبيقاً سهلاً في متناول الشباب للتعبير عن أفكارهم وتطلعاتهم الآنية والمستقبلية في ما يخص منصة أفكار الشباب وبالمسؤولية الوطنية للشباب ليكونوا فعالين في التعامل مع منصة عين الشباب للاطلاع على كل طارئ بإشارة غير مقبولة. وختم قائلاً: لقد آن الأوان للشباب أن يصنعوا مستقبلهم، وأن يكونوا شركاء في مسيرة البناء التي يشهدها العراق. من جانبه، قال علاء جاسم المدير التنفيذي لشركة ايرثلنك: إن هذا الحدث يمثل خطوة جديدة في مسيرة الشباب وتعزيز مشاركتهم في بناء مستقبل بلدهم، مبينا أن هذه المنصتين الرقميتين التي تم اطلاقهما من قبل شركة ايرثلنك بالتعاون مع المجلس الاعلى والشباب. وأضاف أن هاتين المنصتين تتماشيان مع توجيه ورؤية رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ضمن التحول الحكومي الرقمي وتعزيز المشاركة المجتمعية الفعالة، وتوجه الحكومة في دعم الشباب لتحقيق طموحهم، مبيناً أن منصة أفكار الشباب تمكن الشباب في ايصال أفكارهم ومقترحاتهم وستقوم الجهات المختصة بدراستها، أما منصة عين الشباب ذات تواصل فعال تمكن الشباب من الإشارة الى المشاكل والتحديات في المؤسسات الحكومية من خلال فتح تطبيق وارسال تقرير بالمشكلة وسيتم استلام التقرير من قبل الجهات المختصة.