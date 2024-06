2024-06-29 12:48:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:حذرت لجنة الصحة والبيئة في مجلس ذي قار من ارتفاع ملحوظ في معدلات الإصابة بالحمى النزفية في المحافظة، لتكون الأعلى بين جميع محافظات العراق خلال النصف الأول من العام الحالي.وأوضح الدكتور أحمد غني الخفاجي في برنامج بثته إذاعة الناصرية، أن ذي قار سجلت ارتفاعا في اصابات الحمى النزفية،...

The post اذاعة الناصرية: لجنة الصحة والبيئة في ذي قار تكشف عن تصدر المحافظة الاصابات بالحمى النزفية appeared first on شبكة اخبار الناصرية.