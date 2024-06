محافظ ذي قار يزور مستشفى سوق الشيوخ ويوجه بتشكيل لجنة تحقيقية في حادث تسريب الاوكسجين

2024-06-29 12:48:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:زار محافظ ذي قار، مرتضى عبود الابراهيمي، اليوم السبت، مستشفى سوق الشيوخ برفقة رئيس اللجنة الصحية الدكتور أحمد الخفاجي، وذلك للاطلاع على مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. وتفقد المحافظ خلال الزيارة جرحى حادث تسريب غاز الأوكسجين الذين يتلقون العلاج في مستشفى الناصرية التعليمي ومستشفى سوق الشيوخ، وأكد على...

