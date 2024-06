الناصرية تتأثر بمنخفض جوي قادم من الجزيرة العربية على مدار اليومين المقبلين

2024-06-29 12:48:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:توقعت الهيئة العامة للانواء الجوية اليوم السبت ، ان تسجل درجات الحرارة 48 درجة مئوية خلال اليومين المقبلين اثر امتداد المنخفض شبه الجزيرة العربية .وذكر بيان للهيئة ورد الى شبكة اخبار الناصرية، ان ذي قار تتاثر بالمنخفض الجوي الحراري القادم من شبة الجزيرة العربية مع كتلة هوائية معتدلة...

