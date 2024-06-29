استمرار الخلافات على منصب محافظ كركوك

2024-06-29 12:54:07 - المصدر: قناة الثامنة

بعد مرور ستة أشهر على انتخابات مجالس المحافظات العراقية، لم تتفق الأحزاب السياسية في كركوك حتى الآن على تشكيل حكومة محلية وتعيين المحافظ، فيما يؤكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد الشياع السوداني على انعقاد جلسة مجلس المحافظة. فعلى الرغم من تدخل السوداني، مازالت الأطراف الفائزة غير متفقة لتسوية منصب حكومة كركوك المحلية. قناة الثامنة علمت بأن المكون العربي قدم منتصف الشهر الجاري مقترحاً جديداً للاتفاق على مناصب الحكومة المحلية في كركوك، وينص المقترح على ان تكون المناصب العليا في الحكومة المحلية (المحافظ ورئيس مجلس المحافظة) بشكل دوري، والمناصب الاخرى من المدراء العامين ورؤساء الهيئات فما دون، على اساس حصة المكونات،