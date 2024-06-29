رئيس الجمهورية: التعايش السلمي واحترام حقوق الإنسان ضمانة للارتقاء بحياتنا

2024-06-29 13:06:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

أكد رئيس الجمهورية، عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم السبت، أن التعايش السلمي واحترام حقوق الإنسان ضمانة للارتقاء بالحياة، داعياً إلى الحرص الشديد على ترسيخ العيش المشترك على أسس تضمن حقوق الجميع.

وقال رئيس الجمهورية، في كلمة له خلال مؤتمر (ملتقى الثقافتين العربية – الكردية) ببغداد، صدر في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الاهتمام الأساسي للمركز الثقافي العربي الكردي هو العمل على تنمية المشتركات الثقافية وتطويرها بما يخدم حياة التعايش الايجابي".

وأضاف، أن "التاريخ القريب والبعيد يلهمنا بالكثير من التجارب والخبرات التي أسهم فيها العمل الثقافي في تنمية قيم التعايش والتآلف والمحبة والأخوة ما بين الجميع من مختلف القوميات في المنطقة".

وتابع، "نستذكر الأدوار الثقافية المهمة لعدد من المثقفين الكرد ممن عاشوا في بلدان عربية مثل مصر ولبنان وغيرها وأسهموا بإثراء الثقافة والفنون العربية".

وأشار إلى، أن "أفضل مراحل التاريخ في المنطقة هي تلك التي توسّعت وترسّخت فيها العلاقات والحياة المشتركة ما بين أبناء القوميات المتنوعة، من العرب والكرد والفرس والترك ومن أبناء القوميات المتآخية الأخرى".

ومضى بالقول: "ندرك تماماً أن هذا الطموح الإنساني يتطلب الكثير والمزيد من العمل ما بين النخب الثقافية والمجتمعية، وهذا ما يجعل من عمل المركز عملاً مستمراً ومتطورا ومتنوعاً".

ودعا إلى "الحرص الشديد للاستمرار بالعمل المشترك، وإلى تطوير التفاهم وتعزيز القيم التي تساعد على ترسيخ عيشنا المشترك على أسس تضمن حقوقنا جميعا بكل قومياتنا وأدياننا ومذاهبنا".

وأكد رئيس الجمهورية، أن "التعايش السلمي بعدالة واحترامٍ لحقوق الجميع وبمراعاة لحقوق الإنسان وحريته في مختلف المجالات هي ضمانة الارتقاء بحياتنا المشتركة في المنطقة والعالم".

وشدد بالقول: إن "ما يوحدنا هو أعظم وأكبر مما يمكن أن يفرقنا، ولقاؤنا اليوم في بغداد هو خطوة في مسار طويل، وهو مسار نريد له أن يكون إيجابياً ومتطوراً وفاعلاً".