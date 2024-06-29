المهداوي ينفي هروبه إلى كردستان ويطالب بتحقيق في تسريب وثيقة اعتقاله

2024-06-29 13:12:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

نفي عضو مجلس ديالى اوس المهداوي، اليوم السبت (29 حزيران 2024)، هروبه الى اقليم كردستان بعد صدور مذكرة رسمية باعتقاله.

وقال المهداوي في حديث لـ "بغداد اليوم"، انه" لاصحة لما أشيع عن هروبنا إلى اقليم كردستان، وانه متواجد في محافظة ديالى، ولم يهرب إلى الإقليم بعد صدور مذكرة اعتقاله بحقه على خلفية "قضية بسيطة جدا"، لافتا الى انه يؤمن بنزاهة وعدالة القضاء العراقي وهو رهن قراراته في اي وقت".

واضاف ان" مذكرة الاعتقال صدرت على خلفية قضية سابقة تم تبرأته منها ثم اعيد التحقيق بها مرة اخرى وكان من المؤمل تاجليها بعد ارسال المحامي قبل ان يصدر القاضي قراره وهو محترم من قبلنا".

واشار المهداوي الى ان" مايثير الاستغراب هو نشر وثيقة امر الاعتقال بعد دقائق من صدورها، وهنا نطالب وبشكل رسمي فتح تحقيق لمعرفة من سرب الوثيقة التي يفترض انها رسمية، مؤكدا بانه تم التشهير به في منصات التواصل من خلال اطلاق تكنهات وشائعات بعيدة عن مضمون القضية ولايستبعد بأن بتسريبها هز محاولة للضغط السياسي بسبب مواقفه المعروفة من قضايا عدة".

وتابع عضو المجلس،اننا" نحترم القضاء العراقي وسنكون ملتزمين بقراراته لانه نزيه وعادل وكل ما يروج في وسائل التواصل عن هروبنا غير صحيح".



