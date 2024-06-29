الاستخبارات العسكرية تطيح بأحد عناصر داعش الإرهابية في كركوك

2024-06-29 13:18:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم السبت، الإطاحة بأحد عناصر داعش الإرهابي في كركوك.وذكر بيان للمديرية تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) أنه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة نفذ ابطال مديرية الإستخبارات العسكرية وبمشاركة قوة من مديرية استخبارات وأمن كركوك وبتعاون القوات الأمنية الماسكة للأرض، وبكمينٍ محكم أسفر عن إلقاء القبض على أحد الارهابيين المطلوبين للقضاء العراقي وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب في ناحية أشوان، والذي كان ينتمي إلى داعش الإرهابي والمنخرط في احد صفوفه المختلفة".واشار البيان الى أنه "تم تسليمه إلى جهة الطلب أصولياً".