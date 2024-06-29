2024-06-29 13:18:06 - المصدر: منصة إيشان

انتقد رئيس المجلس السياسي لحركة النجباء علي الأسدي، اليوم السبت، اتهامات عضو الكونغرس الأمريكي مايك والتز، للقاضي فائق زيدان، بأنه أداة لإيران، مؤكدا على أن واجب السياسيين العراقيين الحرص على سيادة العراق، وأن على سياسيي العراق التفريق بين الانبطاح لأمريكا وبين الشراكة، حسب تعبيره. وقال الأسدي، في بيان ورد لمنصة “إيشان”، إن “اليوم، لا […]

ظهرت المقالة رئيس المجلس السياسي للنجباء: على سياسيي العراق التفريق بين الانبطاح لأمريكا وبين الشراكة أولاً على ايشان.