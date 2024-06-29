وزير العدل يوجه بوضع صناديق الشكاوى داخل القاعات السجنية

2024-06-29 13:30:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

وجه وزير العدل خالد شواني، اليوم السبت، بوضع صناديق الشكاوى داخل القاعات السجنية.

وذكر بيان لقسم الاعلام والاتصال الحكومي تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) أن "شواني وجه بوضع صناديق شكاوى داخل القاعات السجنية في كافة الاقسام الاصلاحية"، لافتا الى أن "هذا التوجيه يأتي بهدف تمكين النزلاء من تقديم طلباتهم وشكاواهم او اي حالات انتهاك قد تحصل لحقوقهم بصورة مباشرة وبسرية تامة للوزير دون اي قيود او تداعيات او ضغوطات قد تمارس عليهم، وهذه الصناديق ستوفر قناة امنة للنزيل للابلاغ عن اي حالات انتهاك او قصور في الاداء قد تحصل وتمس حقوق النزلاء".

واضاف ان "هذه الصناديق ستكون تحت إشراف حصري لمكتب الوزير، حيث سيتم فتحها بانتظام من قبل لجنة للاطلاع على محتوياتها ومعالجة القضايا المطروحة".

وأكد شواني حسب البيان أن "هذا الإجراء يأتي في إطار جهود الوزارة المستمرة لتحسين أوضاع السجون وضمان حقوق الإنسان"، معبراً عن "التزامه الشخصي بمتابعة هذه الشكاوى واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها بشكل فوري".