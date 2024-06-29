بعد فوزها بالمهرجان العربي.. المستشار الثقافي لرئيس الوزراء: نعول على إدارة شبكة الاعلام في مواصلة النجاحات

2024-06-29 13:30:02 - المصدر: واع

بغداد- واعأكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون الثقافية عارف الساعدي، اليوم السبت، أن فوز شبكة الإعلام بالمهرجان العربي مسؤولية مضاعفة للشبكة لتطوير أدائها.وقال الساعدي لوكالة الأنباء العراقية (واع): "نبارك لشبكة الإعلام العراقي حصولها وحصدها هذه الجوائز مؤخراً في تونس".وأضاف: "هي مسؤولية مضاعفة على الشبكة في تطوير أدائها مستقبلاً، ونحن نعول على إدارتها في مواصلة النجاحات".وحصدت شبكة الإعلام العراقي المراكز الأولى في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بدورته الـ 24 المنعقد في تونس.وفازت الشبكة بالمركز الأول بجائزة التبادلات البرامجية التلفزيونية، والمركز الأول بجائزة التبادلات البرامجية الشاملة، والمركز الأول بجائزة التبادلات البرامجية الإذاعية في المهرجان".وفاز برنامج المدرسة المستنصرية "بعيون عربية" من إنتاج شبكة الإعلام بالجائزة الأولى للمهرجان، كما حصدت الشبكة المركز الأول بجائزة رواد البحث العلمي في الوطن العربي عن برنامج رائد الفكر ابن الهيثم، وكذلك الجائزة الأولى بالتبادل الإخباري، وكذلك التنسيق الاخباري، وحصلت إذاعة جمهورية العراق على جائزة تقديرية خاصة من المهرجان.