التربية تسمح لطلبة السادس الابتدائي والثالث المتوسط الراسبين بثلاثة دروس بأداء امتحانات الدور الثاني

2024-06-29 13:30:02 - المصدر: واع

بغداد – واعقررت وزارة التربية، اليوم السبت، السماح لطلبة السادس الابتدائي والثالث المتوسط الراسبين بثلاثة دروس بأداء امتحانات الدور الثاني.وذكرت الوزارة، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "هيئة الرأي في وزارة التربية تقرر السماح لتلاميذ الصف السادس الابتدائي وطلبة الثالث المتوسط الراسبين في الدور الأول للعام الدراسي 2023-2024 بدرس واحد أو درسين أو ثلاثة دروس بأداء امتحانات الدور الثاني بدلاً من درس واحد أو درسين".