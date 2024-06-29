الاولمبي العراقي يتوجه إلى فرنسا لخوض مباراتين وديتين

2024-06-29 13:36:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد المدير الإداري للمنتخب جبار هاشم، يوم السبت، بأن المنتخب الأولمبي سيغادر إلى فرنسا في العاشر من شهر تموز المقبل لخوض مباراتين وديتين.

وقال هاشم لوكالة شفق نيوز، إن "المنتخب ‏سيتوجه مباشرة إلى مدينة تولوز الفرنسية للتجمع وخوض مباراتين وديتين هناك".

‏وأضاف أن "المنتخب الأولمبي سيخوض مباراته الأولى خلال إقامته في فرنسا أمام أحد الأندية الفرنسية يوم 13 من تموز المقبل، بينما يواجه منتخب مصر الأولمبي يوم 17 تموز".

وأشار هاشم إلى أن "اللاعبين العراقيين المحترفين بأوروبا سيلتحقون مع لاعبي الوفد العراقي المغادرين من مطار بغداد الدولي، و سيتخلف المحترف حسين علي عن الوفد لكنه سيلتحق به يوم 18 من تموز المقبل".

وأوقعت القرعة منتخب العراق في اولمبياد باريس ضمن المجموعة الثانية الى جانب الأرجنتين، والمغرب، وأوكرانيا.

وتنطلق مسابقة كرة القدم في 24 تموز المقبل أي قبل يومين من حفل الافتتاح، وستقام المباراة النهائية على ملعب بارك دي برانس في العاصمة باريس في 9 آب المقبل.