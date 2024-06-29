المعدن الأصفر يسجل ارتفاعا للربع الثالث على التوالي

2024-06-29 13:40:02 - المصدر: الاقتصاد نيوز

سجلت أسعار الذهب ارتفاعا أسبوعيا طفيفا، وذلك رغم التراجع في تداولات الجمعة، بعد صدور بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة التي جاءت متوافقة إلى حد بعيد مع التوقعات، مما عزز الآمال في خفض أسعار الفائدة الأميركية بحلول سبتمبر. إلا أن المعدن الأصفر سجل ارتفاعا للربع الثالث على التوالي. خلال الأسبوع الماضي، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.21 بالمئة، إلى 2326.75 دولارا للأونصة. وصعدت الأسعار أكثر من أربعة بالمئة خلال الربع الجاري. وتلقت أسعار الذهب دعما من انخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية، والذي يجعل المعدن النفيس أكثر جاذبية للمستثمرين. وارتفع الرهان على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سيخفض سعر الفائدة في ايلول وكانون الاول، وذلك بعد أن أظهر تقرير حكومي أن التضخم لم يرتفع في الفترة من نيسان إلى ايار.