مالية كردستان تعلن ارسال قوائم رواتب موظفي الإقليم الى بغداد لشهر حزيران

2024-06-29 13:42:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - كردستان

اعلنت وزارة المالية في حكومة كردستان، اليوم السبت (29 حزيران 2024)، إرسال قوائم رواتب موظفي الاقليم الى بغداد الخاصة بشهر حزيران.

وقالت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "حكومة إقليم كردستان قدمت قائمة رواتب شهر حزيران إلى وزارة المالية في الحكومة الاتحادية، بعد الانتهاء من كافة الإجراءات مساء يوم الخميس الماضي".

وأضافت انه "تم إعداد قائمة رواتب شهر حزيران لجميع الموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين في إقليم كردستان وإرسالها إلى بغداد".

وأكدت انه "تم تقديم كافة القوائم من قبل فريق وزارة المالية في حكومة كردستان، اليوم السبت، إلى المديرية العامة للمحاسبة في وزارة المالية بالحكومة الاتحادية".