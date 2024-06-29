2024-06-29 14:06:02 - المصدر: واع

بغداد - واععقد وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، اليوم السبت، اجتماعاً موسعاً بشأن الزيارة الأربعينية، فيما أصدر عدة توجيهات لتأمين الزيارة المليونية.وذكر بيان لوزارة الداخلية، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وزير الداخلية رئيس اللجنة الأمنية العليا لتأمين زيارة الأربعين عبد الأمير الشمري، ترأس اجتماعاً موسعاً ضم نائب قائد العمليات المشتركة وعدداً من القادة والضباط في وزارتي الدفاع والداخلية والحشد الشعبي، بحضور القادة الأمنيين في المحافظات من خلال الدائرة التلفزيونية".وأضاف البيان أن "الوزير نقل توجيهات القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، التي تؤكد على تسخير جميع إمكانيات الدولة العراقية لإنجاح هذه الزيارة وتقديم الخدمة للزائرين من داخل البلاد وخارجها".وشدد وزير الداخلية، على "تكثيف الجهود في المنافذ الحدودية لتسهيل دخول الزائرين الأجانب وتوسيع دائرة عمل مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة بهذا الشأن، فضلاً عن توفير العجلات لنقل الزائرين القاصدين نحو كربلاء المقدسة والعمل على تأمين احتياجاتهم خاصة خلال عملية النقل البري".وأكد، على "توحيد القواطع الأمنية والتنسيق المشترك بين جميع القطعات التي ستشارك في هذا الواجب المهم، موجهاً بمنع دخول العجلات المسلحة داخل مركز مدينة كربلاء المقدسة والاعتماد على الجهد الاستخباري المكثف".وبين أن "هذه الزيارة مليونية وأن جميع أنظار العالم الإسلامي متوجهة نحوها، لذلك يجب العمل على إنجاحها وتوفير الأجواء الآمنة والمناسبة لجميع المشاركين فيها".