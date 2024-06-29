اختراق شبكة قربانيون.. الامن الوطني يكشف عن عدد عملياته خلال النصف الأول من العام الحالي

2024-06-29 14:18:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلن جهاز الامن الوطني، اليوم السبت (29 حزيران 2024)، عن عدد عملياته خلال النصف الأول من العام الحالي، فيما كشف عن اختراق شبكة قربانيون.

وقال المتحدثُ باسمِ الجهاز، أرشد الحاكم، في مقطع فيديو تابعته "بغداد اليوم"، إن "ابطال جهازنا نفذوا عملية ناجحة ضد الأفكار المتطرفة ومتبنيها"، مبينا ان "عملية الاختراق تمت بعد تسجيل عملية انتحار لشباب في محافظة ذي قار".

وأضاف انه "تم القاء القبض على احد افراد الحركة قبل محاولة انتحاره وتبين انه ينتمي لحركة القربانين او (العلي الهيه)"، مشيرا الى انه "ضمن عقيدتهم المنحرفة يقومون بإجراء قرعة ومن يقع عليه الاختيار يقوم بالانتحار وشنق نفسه".

وتابع الحاكم انه "تم التنسيق مع القضاء لمتابعة والقاء القبض على جميع المشتبهين بنشاطات ممنوعة او الترويج لأفكار متطرفة او غير قانونية"، مؤكدا أن "عدد الذين تم القاء القبض عليهم ممن حاولوا الترويج العلني لأفكار منحرفة او متطرفة بلغ 25 متهما حيث جرى احالتهم للجهات المختصة".

وبشأن ملف تهريب المشتقات النفطية، اكد الحاكم أنه "تم تنفيذ عمليات ميدانية لمتابعة مهربي تلك الثروات وضبط 4 ملايين لتر من المشتقات النفطية المعدة للتهريب".

وأوضح انه "تم القاء القبض على 76 متهما بالتهريب إضافة الى ضبط 233 صهريجا والعشرات من اوكار التخزين والتهريب"، مبينا ان "من بين الملقى القبض عليهم خبير مختص بثقب انابيب النفط الخام بغية التهريب في محافظات البصرة وبغداد وديالى".

وأشار الى ان "عدد الذين تم القاء عليهم خلال النصف الأول من هذا العام بلغ 192 متهما اخرهم الإرهابي المكنى ابو زينب وهو المسؤول عن نقل الأسلحة والمتفجرات من سوريا الى العراق".

ولفت الى ان "خلية متابعة الإرهاب تمكنت من قتل إرهابيين اثنين بعد استدراجهما في محافظة صلاح الدين"، مؤكدا انه "تم ضبط 122 جليكان من مادة C4 و45 عبوة ناسفة و 1400 قنبرة وقذيفة هاون".

وتابع انه "بجهد استخباري تم تفكيك شبكة دولية للاتجار بالبشر بينهم نساء دخلوا إلى العراق وبحوزتهم طفلين بغية بيعهما مقابل 10 آلاف دولار للطفل الواحد"، مشددا على انه "تم إلقاء القبض على 540 مبتزاً إلكترونياً خلال الأشهر الستة الماضية".