الميرنغي يعرض احد لاعبيه للبيع

2024-06-29 14:36:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

أفادت وسائل اعلام اسبانية، اليوم السبت (29 حزيران 2024)، بان فريق ريال مدريد قرر عرض أحد لاعبيه في خط الدفاع للبيع، خلال الميركاتو الصيفي.

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية، إن "ريال مدريد قرر عرض فران جارسيا للبيع هذا الصيف، في حالة اكتمال التعاقد مع ألفونسو ديفيز من بايرن ميونخ".

وأشارت إلى أن الرئيس فلورنتينو بيريز كان يفضل استمرار جارسيا، لكن المدرب كارلو أنشيلوتي تمسك ببقاء فيرلاند ميندي، رغم أن الأخير ينتهي عقده في صيف 2025.

وأوضحت أن ريال مدريد سيوافق على رحيل جارسيا، إذا حصل على عرض هذا الصيف يبلغ 12 مليون يورو، رغم أن قيمته السوقية تبلغ 15 مليونا، ويرتبط بعقد حتى صيف 2027.

ولا يثق أنشيلوتي في قدرات جارسيا؛ حيث إنه كان يفضل وضع لاعب الوسط إدواردو كامافينجا في مركز الظهير الأيسر، إذا لم يكن ميندي قادرا على اللعب.

ورغم أن جارسيا قدم 5 تمريرات حاسمة مع ريال مدريد في الموسم المنصرم، لكن أنشيلوتي ظل يشكك في مستواه الدفاعي.

المصدر: وكالات



