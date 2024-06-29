2024-06-29 14:36:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ انخفض إنتاج العراق النفطي بنحو 4‎%‎ للعام الحالي 2024، بحسب إحصاءات نشرها معهد الدولي الانكليزي EI.

وبحسب تقرير "EI" ، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، فقد بلغ إجمالي إنتاج النفط الخام والمكثفات في العالم 82 مليوناً و636 ألف برميل يومياً، بنمو 1.4 مقارنة بالعام السابق.

وحققت إيران رقما قياسيا في إنتاج النفط بين كبار منتجي النفط، بينما لم يقم معظم منتجي النفط في العالم بزيادة إنتاجهم هذا العام فحسب، بل واجهوا أيضًا انخفاضًا في الإنتاج، حيث انخفض إنتاج العراق النفطي هذا العام بنسبة 3.9%، والكويت 4.3%، وعمان 1.5%، والإمارات 3.4%، والجزائر 3.4%، وروسيا 1.1%.

ووفقا لإحصاءات معهد الدولي، كانت إيران سابع أكبر منتج للنفط الخام والمكثفات في العالم خلال العام الماضي، وكان 4.8% من إجمالي النفط الخام والمكثفات المنتجة في العالم مرتبطا بإيران، ثم أتت أمريكا كأكبر منتج في العالم بحصة تبلغ 15.6%، وروسيا بنسبة 12.8%، والسعودية بنسبة 11.6%، وكندا بنسبة 6%، والعراق بنسبة 5.2%، والصين بنسبة 5.1%.