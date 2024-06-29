المحمداوي: شبكة الإعلام تمثل مرآة للواقع العراقي دون تحريف أو تزييف

2024-06-29 14:42:02 - المصدر: واع

بغداد - واعبارك نائب قائد العمليات المشتركة، الفريق أول الركن قيس المحمداوي، اليوم السبت، لشبكة الإعلام العراقي حصولها على المركز الأول في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بدورته الـ 24 المنعقد في تونس.وقال المحمداوي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): "نبارك لشبكة الإعلام العراقي حصدها 8 جوائز والفوز في المركز الأول في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بدورته الـ 24 المنعقد في تونس".وأضاف أن "شبكة الإعلام العراقي تمثل الإعلام الحر والوطني، وتحقق بشكل مستمر ومتواصل إنجازات مهمة آخرها وليست أخيراً ما حققته من حصد لجوائز مهمة وفوز في المركز الأول في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بدورته الـ 24 المنعقد في تونس".وتابع أن "شبكة الإعلام العراقي دأبت على مواكبة الأحداث السياسية والأمنية والاقتصادية وعلى مختلف الصعد لتمثل مرآة للواقع العراقي دون تحريف أو تزييف".وأشاد، بـ"الدعم الذي تقدمه الشبكة عبر إعلامها المرئي والمسموع والمقروء، لجميع مفاصل الدولة وأجهزتها الأمنية من خلال نقل الحقيقة واستعراض الجهود الوطنية".وأكد "دعمه ومساندته للشبكة وملاكاتها، لاسيما الملاكات الميدانية من أجل الاستمرار في مسيرة التطور والنهوض بما يخدم العراق الحبيب".وحصدت شبكة الإعلام العراقي المراكز الأولى في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بدورته الـ 24 المنعقد في تونس.وفازت الشبكة بثماني جوائز حيث حصلت على المركز الأول بجائزة التبادلات البرامجية التلفزيونية، والمركز الأول بجائزة التبادلات البرامجية الشاملة، والمركز الأول بجائزة التبادلات البرامجية الإذاعية في المهرجان".وفاز برنامج المدرسة المستنصرية "بعيون عربية" من إنتاج شبكة الإعلام بالجائزة الأولى للمهرجان، كما حصدت الشبكة المركز الأول بجائزة رواد البحث العلمي في الوطن العربي عن برنامج رائد الفكر ابن الهيثم، وكذلك الجائزة الأولى بالتبادل الإخباري، وكذلك التنسيق الاخباري، وحصلت إذاعة جمهورية العراق على جائزة تقديرية خاصة من المهرجان.