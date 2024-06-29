2024-06-29 14:42:02 - المصدر: واع

بغداد - واعهنأت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت، شبكة الإعلام العراقي بحصولها على المركز الأول في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بدورته الـ 24 المنعقد في تونس.وذكرت الخلية، لوكالة الأنباء العراقية (واع): "نبارك لشبكة الإعلام العراقي حصدها 8 جوائز والفوز في المركز الأول في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بدورته الـ 24 المنعقد في تونس".وأضافت أن "ما حققته الشبكة من إنجازات في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بدورته الـ 24 المنعقد في تونس، يمثل انعكاساً لأدائها وجهودها المميزة ومنهاجها الإعلامي والوطني المتميز".وأشادت، بـ"النجاح الكبير الذي تحققه الشبكة ومديرياتها عبر إعلامها المرئي والمسموع والمقروء، ونقلها للحقيقة ومواكبتها لجهود الدولة ومؤسساتها وأجهزتها الأمنية".وحصدت شبكة الإعلام العراقي المراكز الأولى في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بدورته الـ 24 المنعقد في تونس.وفازت الشبكة بثماني جوائز حيث حصلت على المركز الأول بجائزة التبادلات البرامجية التلفزيونية، والمركز الأول بجائزة التبادلات البرامجية الشاملة، والمركز الأول بجائزة التبادلات البرامجية الإذاعية في المهرجان".وفاز برنامج المدرسة المستنصرية "بعيون عربية" من إنتاج شبكة الإعلام بالجائزة الأولى للمهرجان، كما حصدت الشبكة المركز الأول بجائزة رواد البحث العلمي في الوطن العربي عن برنامج رائد الفكر ابن الهيثم، وكذلك الجائزة الأولى بالتبادل الإخباري، وكذلك التنسيق الاخباري، وحصلت إذاعة جمهورية العراق على جائزة تقديرية خاصة من المهرجان.